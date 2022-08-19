ميناء الإسكندرية يستقبل 65 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا للقطاعين الحكومي والخاص

بدأت السفن المحملة بالأقماح الروسية والأوكرانية لصالح السوق المصرية في الزيادة، وذلك بعد فتح ممرات آمنة للسفن المارة بمنطقة البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الصدد يستقبل ميناء الاسكندرية اليوم السفينة med island والتي تحمل حمولة تصل إلى 27.5 ألف وذلك لصالح شركة برايم جرينز.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية أيضا السبت المقبل شحنة من القمح الأوكراني بحمولة تصل إلى قرابة 5 آلاف طن عبر السفينة klc commander والتي ستكون لصالح شركة البستان للمطاحن.

ويستقبل ميناء الإسكندرية غدا أيضا السفينة LAUSANNE والتي تبحر تحت علم سويسرا وذلك بحمولة تصل إلى 33 ألف طن، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية.

يذكر أن عقود القمح واصلت الخميس 18 أغسطس، تراجعها عند إغلاق التداولات في بورصة شيكاغو للحبوب، حيث انخفضت عقود القمح الآجلة الخاصة بشهر سبتمبر المقبل لتسجل أدنى سعر لها عند 725.75 سنت للبوشل، كما هبطت عقود شهر ديسمبر المقبل ليصل أقل سعر لها عند 743.25 سنت للبوشل.

وانكمشت العقود الأجلة للقمح تسليم سبتمبر المقبل إلى 731.5 سنت للبوشل، بانخفاض قدره 31.75 سنت للبوشل، كما تراجعت عقود شهر ديسمبر المقبل للقمح بقيمة 31.5 سنت، لتسجل 749 سنتًا للبوشل.

تجدر الإشارة إلى أن سعر القمح اليوم كان قد سجل انخفاضا في بداية التداولات، حيث هبطت عقود القمح الآجلة تسليم شهر سبتمبر المقبل إلى 734.25 سنت للبوشل، كما تراجعت عقود تسليم القمح لشهر ديسمبر من العام الجاري إلى 751.5 سنت لكل بوشل.

وخلال نهاية يوليو الماضي أعلنت هيئة السلع التموينية عن تعاقدها نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 815 ألف طن قمح روماني، فرنسي، روسي، بلغاري.

وأوضحت الهيئة أنه تم التعاقد على 240 ألف قمح روماني و350 ألف طن قمح فرنسي،و175 ألف طن قمح روسي و50 ألف طن قمح بلغاري.

وأشارت إلى أن فترات الشحن ستكون خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق بأنه في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير احتياطي استراتيجي من القمح فإن هيئة السلع التموينية مستمرة في المشاورات مع كافة مناشئ استيراد القمح بالإضافة إلى استمرار عمليات توريد القمح المحلي والذي ينتهي بنهاية أغسطس المقبل.