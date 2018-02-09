ميناء الإسكندرية يستقبل 63 ألف طن بوتاجاز

معتز محمودصرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة "وادي سدر" المحملة ب 63 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر.وأضاف أنه تم استقبال السفينة "إنيرجي جاز" المحملة بـ9 آلاف طن بوتاجاز



معتز محمود

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة “وادي سدر” المحملة ب 63 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر.

وأضاف أنه تم استقبال السفينة “إنيرجي جاز” المحملة بـ9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من السعودية، والسفينة “البابا” المحملة بــ56 ألف طن فول صويا قادمة من روسيا، والسفينة “ديسكفري”، المحملة بـ55 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، والسفينة “أبغى بلو مان” المحملة بـ6 آلاف طن اسفلت قادمة من اليونان.

ولفت المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إلى أنه يجري تفريغ شحنة ذرة بحمولة 84 ألف طن قادمة من روسيا علي متن السفينتين “ديريباس”، والسفينة “إمبيرور”.

وأضاف الغندور، أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء 125 سفينة وغادرت 11 سفينة، ووصلت 13 وتراكي على الأرصفة 41 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 70 شاحنة قمح محملة بــ2100 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء 90081 طنا، منهم 430 ألفا قمحا.