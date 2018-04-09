ميناء الإسكندرية يستقبل 56 ألف طن فحم

معتز محمودقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد -اليوم الإثنين- نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع، ويجري تفريغ السفينة "إنفينيتي إم" المحملة بـ 28 ألف طن قمح قادمة من روسيا، و"تورم كارينتي" المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.وأضاف أنه يجري تفريغ

معتز محمود

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد -اليوم الإثنين- نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع، ويجري تفريغ السفينة “إنفينيتي إم” المحملة بـ 28 ألف طن قمح قادمة من روسيا، و”تورم كارينتي” المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.

وأضاف أنه يجري تفريغ السفينة “سي بريدل” المحملة بـ 25 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، ويجرى تفريغ “نوتيكال جينيتار” المحملة بـ 56 ألف طن فحم قادمة من روسيا، و”فاتولمن” المحملة بـ 25 ألف طن متري من الخشب قادمة من أوروجواي.

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 135 سفينة، وغادرت 12، ووصلت 11، وتراكى على الأرصفة 41.

وسجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بـ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال مليون وثمانية وثلاثون ألف طن، منهم 380 ألف طن قمح.

ووجه اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.