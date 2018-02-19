ميناء الإسكندرية يستقبل 52 ألف طن فول صويا اليوم الاثنين

معتز محمود قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ويجري تفريغ السفينة "سي ام بي" المحملة بــ 30 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "اسفلت" محملة ب 32 ألف طن بوتامين قادمة من ا

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية

ويجري تفريغ السفينة “سي ام بي” المحملة بــ 30 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “اسفلت” محملة ب 32 ألف طن بوتامين قادمة من اليونان .

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ السفينة “ساند” المحملة بــ 59 ألف طن فحم قادمة من كندا.

والسفينة “اناسا” المحملة ب 52 ألف طن فول صويا قادمة من امريكا ، ويجري تفريغ السفينة “لاك اونتاريا” المحملة بــ 25 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا .ه



وأشار الى انه يجرى شحن 35 ألف طن جازولين علي السفينة “فاليدي اراجونا” مغادرة إلى اليونان ، كما يجري شحن 17 الف طن يوريا علي السفينة “جرائن جيلري” مغادرة إلى لبنان .

وأضاف الغندور ، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 130 سفينة وغادرت الميناء 12سفينة ، ووصلت 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 42 سفينة.

كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخرجت 50 شاحنة قمح محملة بــ 1500 طن ، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة وتحدي عشر ألف طنا منهم 295 ألف طن قمح .