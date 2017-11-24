ميناء الإسكندرية يستقبل 50 ألف طن ذرة

معتز محمود صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً -اليوم الجمعة- في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، لافتًا إلى أنه يجري تفريغ السفينة "سيديراكي" المحملة بـ 26 ألف طن قمح قادمة من لاتفيا، والسفينة "ستونينيشن" محملة بـ 55 ألف طن قمح قادمة من ر

معتز محمود

صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً -اليوم الجمعة- في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، لافتًا إلى أنه يجري تفريغ السفينة “سيديراكي” المحملة بـ 26 ألف طن قمح قادمة من لاتفيا، والسفينة “ستونينيشن” محملة بـ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا.

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ العبارة “مورننج لينا” المحملة بـ 577 سيارة ملاكي قادمة من إسبانيا، والعبارة “هوج زيمان” المحملة بـ 719 سيارة ملاكي قادمة من إسبانيا، ويجري تفريغ السفينة “ريد اورشيد” المحملة بـ 50 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا.

وأشار إلى أنه يجرى تفريغ السفينة “أسفلت ستار” المحملة بـ 30 ألف طن أسفلت قادمة من اليونان، ووصلت شحنة مواشي حية على متن السفينة “جيرولاند اكسبريس” على متنها 4603 رؤوس ماشية.

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 150 سفينة، وغادرت 15، ووصلت 13 أخريات، وتراكي على الأرصفة 49، وسجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة، من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بـ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائتان وتسعة وخمسون طناً، منهم 310 آلاف طن قمح.

من ناحية أخرى، وجه اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.