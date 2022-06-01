ميناء الإسكندرية يستقبل 5 سفن من روسيا وأوكرانيا والهند بواقع 94 ألف طن

استقبلت ميناء الإسكندرية أمس ” الثلاثاء ” 4 سفن محملة بالذرة والقمح والتي تم استيرادها من أوكرانيا وروسيا بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي وحتى ألآن.

واستقبلت ميناء الدخيلة شحنة بنحو 15.5 ألف طن من القمح والتي تم استيرادها من روسيا وذلك لصالح الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية .

فيما قامت الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية باستقبال شحنة بنحو 4 ألآف طن من السوق الروسية أيضا وذلك عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية .

كما استقبلت ميناء الدخيلة أيضا الشحنة الثالثة والتي كانت بواقع 6 ألآف طن لصالح شركة الاتحاد للتجارة والاستيراد والتصدير، والتي تم استيرادها من السوق الروسية أيضا.

كما استقبلت شركة البستان للمطاحن شحنة من القمح بواقع 7.2 ألف طن عبر ميناء الإسكندرية، والتي تم استقبالها من قبل السوق الأوكرانية.

وفي نفس السياق من المقرر أن يتم استقبال أول شحنة من الهند يوم 3 يونيه المقبل والتي ستكون بواقع 61.5 ألف طن من القمح، وذلك لصالح شركة تريد لايت، وذلك بعد موافقة الحجر الزراعي على الشحنة.

وفي 14 مايو تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا ، من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بنتائج إشرافه على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.

وأشار العطار، إلى فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري، حيث تم سحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.

وأكد العطار، أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندي والذى تعدت نسبة البروتين فيه الـ14% مع نسبة رطوبة أقل من 9%، هذا بالإضافة إلى مطابقته لكل المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع سائر اشتراطات الحجر الزراعي المصري.

وتابع: “كما تأكد خلو الشحنة من كل الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري، بالإضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة”.

وكان وزير الزراعة قد أصدر قرارا بسفر “العطار” على رأس لجنة من مفتشي الحجر الزراعي إلى الهند للإشراف على فحص وشحن أول قمح واردة من الهند والتي تصل إلى 55 ألف طن.