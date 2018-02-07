ميناء الإسكندرية يستقبل 44 ألف طن فحم

معتز محمود
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء استقبل الأربعاء 7 فبراير 2018 السفينة “وادي ليبا” المحملة ب 63 الف طن قمح قادمة من أوكرانيا وجاري تفريغها ، لافتا الى انه يجري أيضا تفريغ السفينة “ببتر اس” المحملة بـ 63 الف طن قمح قادمة من روسيا.
وأضاف أن الميناء أستقبل السفينة “داك عبدالرازق” و علي متنها 30 آلاف طن جازولين قادمة من روسيا ، كما يجري تفريغ السفينة “نيفيجاتوريكا” علي متنها 44 ألف طن فحم قادمة من اليونان ، والسفينة “البابي” وعلي متنها 57 ألف طن فول صويا قادمة من اوكرانيا.
وأوضح الغندور ، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 132 سفينة وغادرت الميناء 14 سفينة ، ووصلت 9 سفن وتراكي على الأرصفة 40 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 100 شاحنات محملة بالقمح ومتجهة إلي الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالي 3 آلاف طن قمح.
ومن ناحية أخري وجه اللواء بحري . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .