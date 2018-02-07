ميناء الإسكندرية يستقبل 44 ألف طن فحم

معتز محمودقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء استقبل الأربعاء 7 فبراير 2018 السفينة "وادي ليبا" المحملة ب 63 الف طن قمح قادمة من أوكرانيا وجاري تفريغها ، لافتا الى انه يجري أيضا تفريغ السفينة "ببتر اس" المحملة بـ 63 الف طن قمح قادمة من روسيا. وأ

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء استقبل الأربعاء 7 فبراير 2018 السفينة “وادي ليبا” المحملة ب 63 الف طن قمح قادمة من أوكرانيا وجاري تفريغها ، لافتا الى انه يجري أيضا تفريغ السفينة “ببتر اس” المحملة بـ 63 الف طن قمح قادمة من روسيا.

وأضاف أن الميناء أستقبل السفينة “داك عبدالرازق” و علي متنها 30 آلاف طن جازولين قادمة من روسيا ، كما يجري تفريغ السفينة “نيفيجاتوريكا” علي متنها 44 ألف طن فحم قادمة من اليونان ، والسفينة “البابي” وعلي متنها 57 ألف طن فول صويا قادمة من اوكرانيا.

وأوضح الغندور ، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 132 سفينة وغادرت الميناء 14 سفينة ، ووصلت 9 سفن وتراكي على الأرصفة 40 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 100 شاحنات محملة بالقمح ومتجهة إلي الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالي 3 آلاف طن قمح.

ومن ناحية أخري وجه اللواء بحري . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .