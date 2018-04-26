ميناء الإسكندرية يستقبل 423 ألف طن سلع

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الخميس، في حركة السفن، والشاحنات، واستقبال السلع الاستراتيجية؛ حيث يجري تفريغ السفينة “إدفو” المحملة بــ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “وادي الكرنك” المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من رومانيا، والسفينتين “كيريل”، و”لافيلا” المحملتين بـ61 ألف طن جازولين قادمتين من روسيا، واليونان.



كما يجري تفريغ السفينة “سي جلوريوس” المحملة بــ50 ألف طن فحم قادمة من لاتفيا، كما وصلت السفينة “في تنكار17” قادمة من روسيا، وعلي متنها 6 آلاف طن زيت عباد الشمس، والسفينتين “أكار”، و “بالم نيو بورت”، وعلى متنهما 105 آلاف طن ذرة، قادمتين من أوكرانيا، ورومانيا، والسفينة “أفتياكسيا جاز” المحملة بـ9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، والسفينة”دياس” المحملة بـ66 ألف طن فول صويا قادمة من أوكرانيا، والعبارة “جراند جابون” المحملة بـ300 سيارة مختلفة الماركات قادمة من إيطاليا.



وأضاف الغندور، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 129 سفينة، وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكى على الأرصفة 40 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بــ3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة واثنين وتسعون ألف طن منها 420 ألف طن قمح.







