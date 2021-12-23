الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 400 سيارة إسعاف ألمانية الصنع لصالح قرى الريف المصري

وزارة الصحة تعاقدت مع شركتي مرسيدس وڤاس الألمانيتين لتوريد 2510 سيارات إسعاف جديدة
السيد فؤاد 3:56 م, الخميس, 23 ديسمبر 21 3:56 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

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استقبل ميناء الإسكنردية خلال الساعات الأخيرة 400 سيارة إسعاف ألمانية الصنع من مصانع مرسيدس لصالح قرى الريف المصري ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومي “حياة كريمة” والتي سيتم توزيعها على جميع القرى المصرية.

يذكر ان وزارة الصحة تعاقدت مع شركتي مرسيدس وڤاس الألمانيتين لتوريد 2510 سيارات إسعاف جديدة وهو ما يمثل 80% من حجم أسطول الاسعاف الذي تملكه مصر وذلك لتغطية كافة القرى المصرية بمنظومة إسعاف وعيادات متنقلة لخدمة الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات الجديدة الجار تنفيذها في ريف مصر.

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وفي نفس السياق كشف أحمد بريقع المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 48 ساعة بعد أن تم فتح البوغاز أمام السفن والذي توقف بسبب سؤ الأحوال الجوية.

وأضاف أن حركه الملاحه وتداول البضائع بالهيئه العامة لميناء الإسكندرية شهدت نشاطا ملحوظا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 150 ألف طن تقريبا، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 1917 حاوية مكافئة.

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وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 57 سفينة خلال الـ 48 ساعة الماضية أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.  

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بقلم السيد فؤاد

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