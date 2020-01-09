ميناء الإسكندرية يستقبل 3700 سيارة قادمة من تركيا غدا

يستقبل ميناء الإسكندرية غدا الجمعة 10 يناير، السفينة نبتون هيلاس التابعة لخط نبتون الملاحي، قادمة من ميناء درينج التركي وعلى متنها 816 سيارة ماركة هوندا وتويوتا ، فيما تصل إلى الميناء الأحد المقبل 12 يناير الجاري السفينة” نبتون برانا ” وذلك لتفريغ 20879 سيارة ماركة بيجو وسيتروين بالميناء.

وقال أشرف خليل، وكيل خط نبتون الملاحي، أحد أكبر الخطوط الملاحية الناقلة للسيارات إن الخط يشهد زيادة مطردة فى أعداد السيارات الواردة إلى ميناء الإسكندرية عبر سفن الخط منذ تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا وقرار وزارة المالية برفع نسبة التخفيض لتصبح 100% على المنتجات الواردة بالبند الرابع، بدلا من90% ومنها السيارات .

وكانت الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك أعلنت منشورا أول ينايرالجاري بإعفاء السيارات الواردة من تركيا من الجمارك وفقا لاتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين اليلدين ، وبدأت المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات تطبيقها فعليا.

وأكد خليل استقبال 1819 سيارة تمثل السيارات التركية نسبة 80% منها ماركات ، تويوتا ، وفيات ، ورينو منذ تفعيل اتفاقية زيرو جمارك تركيا ، فيما يتوقع زيادة أعداد السيارات الواردة خلال العام الجاري 2020 مقارنة بالعام الماضي .

ولفت إلى أن خط نبتون قام بنقل وتفريغ 1360 سيارة خلال عام 2019 مقارنة ببداية عام 2020 الذي سجل نقل 1819 سيارة بزيادة مطردة.

وحذر خليل فى ظل توقعات بزيادة أعداد السيارات، من تكرار أزمة التكدس ، بميناء الإسكندرية التى حدثت عقب تطبيق اتفاقية زيرو جمارك مع دول الاتحاد الأوروبي مطالبا هيئة الميناء والجمارك بالبحث عن إيجاد بدائل لمواجهة الزيادة المتوقعة فى أعداد السيارات الواردة لمصر عبر الموانئ المصرية.

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تم توقيعها 27 ديسمبر 2005 وتهدف الى دعم العلاقات التجارية مع تركيا ، وتصل قيمة الاستثمار ات التركية فى مصر الى نحو 5 مليارات دولار .