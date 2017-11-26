ميناء الإسكندرية يستقبل 36 ألف طن قمح

معتز محمودصرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة "هاي شينج" المحملة بــ36 ألف طن قمح قادمة من روسيا، وأضاف أنه يجرى أيضا تفريغ السفينة "شل إننوفيتور" محملة بـ20 ألف طن س



معتز محمود

صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة “هاي شينج” المحملة بــ36 ألف طن قمح قادمة من روسيا، وأضاف أنه يجرى أيضا تفريغ السفينة “شل إننوفيتور” محملة بـ20 ألف طن سكر قادمة من بلجيكا، كما يجري تفريغ العبارات “فيديس” المحملة بــ 238 سيارة ملاكي قادمة من اليونان و”ميلتون أوكينيس” المحملة بـ700 سيارة ملاكي قادمة من اليونان، و”جراند بريتيجنا” قادمة من قبرص، ويجري تفريغ السفينة “هيستيريا كورال” المحملة بــ30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.

وأوضح الغندور، أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء 131 سفينة وغادرت الميناء 13سفينة، ووصلت 12 سفينة وتراكي على الأرصفة 41 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وعدد 24 وحدة نهرية محملة بـ7228 طن فول صويا خلال الـ24 ساعة الماضية، وخرجت 60 شاحنة قمح محملة بــ1800 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء لـ 1.157 مليون طن، منها 253 ألف طن قمح.

من ناحية أخري، وجه اللواء بحري. مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.