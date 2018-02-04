ميناء الإسكندرية يستقبل 31 ألف طن سولار

وصول 356 ألف طن سلع استراتيجية للميناء معتز محمود صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، لافتا الى أنه يجرى تفريغ السفينة "أنجليكا" محملة بـ 31 ألف…

وصول 356 ألف طن سلع استراتيجية للميناء

معتز محمود

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، لافتا الى أنه يجرى تفريغ السفينة “أنجليكا” محملة بـ 31 ألف طن سولار قادمة من الجزائر.

وأضاف: أيضا تفرغ السفينة “ايسينا” محملة بــ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “وادي العرب” عليها 58 ألف طن قمح قادمة من اوكرانيا، والسفينة “سيسيليا بي” وعلى متنها 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “هوريزون” محملة 30 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية الى أنه يجرى تفريغ السفينة “بونتي إن” محملة بــ 66 ألف طن ذرة قادمة من فرنسا، والسفينة “يوان أن هاي” محملة 53 ألف طن قادمة من أوكرانيا.

وأضاف الغندور، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 142 وغادر 15سفينة، ووصلت 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 54، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى ثمانمائة واثنين وخمسين طنا منها 296 ألف طن قمح.

ومن جانبه كلف اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان، كما وجه المختصين بالكشف على البضائع والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.