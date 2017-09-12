ميناء الإسكندرية يستقبل 31 ألف طن سولار

معتز محمودقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً في حركة السفن والبضائع والشاحنات -اليوم الثلاثاء- ويتراكى علي الأرصفة 28 سفينة يجري العمل عليها.وأضاف أنه من ضمن تلك السفن، "كاب يورك" قادمة من أوروجواي وعلى متنها 28 ألف طن فول صويا، كما يجري تفريغ شحنة قمح

معتز محمود

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً في حركة السفن والبضائع والشاحنات -اليوم الثلاثاء- ويتراكى علي الأرصفة 28 سفينة يجري العمل عليها.

وأضاف أنه من ضمن تلك السفن، “كاب يورك” قادمة من أوروجواي وعلى متنها 28 ألف طن فول صويا، كما يجري تفريغ شحنة قمح تزن 58 ألف طن قادمة من أمريكا على متن السفينة “وادي سفاجا”، لافتاً إلى أنه يجري تفريغ شحنة سولار تزن 31 ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينة “البترولية”.

وأشار إلى أنه يجري أيضاً تفريغ شحنة بوتامين تزن 13 ألف طن قادمة من اليونان علي متن السفينتين “اسفلت اسمر”، و”بي فيكتوري”، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 43 ألف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة “جريت فلونسي”، وشحنة زيت عباد شمس تزن 6 آلاف طن قادمة من روسيا علي متن السفينة “في اف تنكر19″، وشحنة مكورات حديد تزن 30 ألف طن قادمة من البرازيل.

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 123 سفينة وتراكي علي الأرصفة 28 سفينة، وتواجد علي المخطاف الداخلي 14، والخارجي 39 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود 170 ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج 11 ألف شاحنة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جانبه، وجه اللواء مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.