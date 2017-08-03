ميناء الإسكندرية يستقبل 30 ألف طن سولار قادمة من السعودية

معتز محمودقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد اليوم تفريغ شحنة قمح تزن 48 ألف طن من على متن السفينتين "كافاكازي"، و"فولجا" قادمتين من روسيا.وأضاف الغندور أنه يجري أيضا تفريغ شحنة سيارات عددها 1857 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا وإسبانيا علي متن العبارات "جر

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد اليوم تفريغ شحنة قمح تزن 48 ألف طن من على متن السفينتين “كافاكازي”، و”فولجا” قادمتين من روسيا.

وأضاف الغندور أنه يجري أيضا تفريغ شحنة سيارات عددها 1857 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا وإسبانيا علي متن العبارات “جراند ديترويت” ، و “جراند أوربا” ، و “جراند بينين” .

ولفت الى وصول السفينة “كوب ستار” قادمة من روسيا وعلي متنها 6 آلاف فحم جاري تفريغهم ، والسفينة “تورم لوتي” قادمة من الأرجنتين وعلي متنها 30 ألف طن زيت صويا جاري تفريغهم .

وأشار الغندور الى انه يجري تفريغ شحنة رؤوس ماشية حية عددها 10576 رأس ماشية علي متن السفينتين “يوزر شيف تو” ، و “بي إم سبايردون” قادمتين من أوكرانيا والبرازيل ، ويجري ايضا تفريغ شحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من السعودية علي متن السفينة “البترولية” ، وشحنة زيوت بترولية تزن 7 آلاف طن قادمة من الإمارات وإيطاليا علي متن السفينتين “يم بلوتو” ، و “كريم كي” .

ومن جانبه قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 113 سفينة ، وغادرت 10 سفن ، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 41 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 19 سفينة ، والداخلي 14 سفينة .

وأضاف أن النظام الإلكتروني سجل دخول وخروج 10381 شاحنة عامة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وخرج من الميناء عن طريق النقل النهري عبر الهاويس المالح 19 وحدة نهرية علي متنها 5500 طن فحم .