ميناء الإسكندرية يستقبل 30 ألف طن جازولين اليوم

معتز محمود:قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد اليوم الإثنين، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجري تفريغ السفينة "فاليدي اندلسيه" المحملة بــ30 ألف طن جازولين قادمة من رومانيا، والسفينة "ميكانيك بوجودن" محملة بـ6 آلاف طن زيت

معتز محمود:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد اليوم الإثنين، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجري تفريغ السفينة “فاليدي اندلسيه” المحملة بــ30 ألف طن جازولين قادمة من رومانيا، والسفينة “ميكانيك بوجودن” محملة بـ6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا .

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ السفينة “أن سي سي” المحملة بــ 32 ألف طن سولار قادمة من روسيا ، والسفينة “الكترا” المحملة بــ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا ، والسفينة “ديسكافرب” المحملة ب 30 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا ، والسفينة “عادل وان” المحملة ب 1052 رأس ماشية قادمة من كرواتيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 120 سفينة وغادرت الميناء 11 سفينة ، ووصلت 12 سفينة وتراكي على الأرصفة 39 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 الف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار الفندور الى خروج 30 شاحنة قمح محملة بــ 9000 طن ، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة وسبعة واربعون طنا منهم 409 ألف طن قمح.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.