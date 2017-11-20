ميناء الإسكندرية يستقبل 29 ألف طن زيت صويا

معتز محمود قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء لم يتأثر بسقوط الأمطار، وأنه يشهد نشاطاً اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه يجري تفريغ السفينة "كيريل" المحملة بــ31 ألف طن جازولين قادمة من روسيا. وأضاف الغندور أنه يجرى أيض



معتز محمود

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء لم يتأثر بسقوط الأمطار، وأنه يشهد نشاطاً اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه يجري تفريغ السفينة “كيريل” المحملة بــ31 ألف طن جازولين قادمة من روسيا.

وأضاف الغندور أنه يجرى أيضا تفريغ السفينة “أطلنتك جوبيتر” محملة بـ29 ألف طن زيت صويا قادمة من الأرجنتين، فضلا عن تفريغ العبارة “جلوفيز كوراج” المحملة بــ227 سيارة ملاكي قادمة من إيطاليا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى أنه يجري تفريغ السفينة “نافيجيتور بيجاسس” المحملة بــ12 ألف طن غاز قادمة من فرنسا، والسفينة “كريستال جالاكسي” المحملة بــ66 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “أوميجا ستار” قادمة من إسبانيا وعلي متنها 905 رؤوس ماشية.

وأوضح الغندور، أن إجمالي السفن بالميناء 128 سفينة وغادرت الميناء 9 سفن، ووصلت 12 سفينة وتراكي على الأرصفة 44 سفينة، لافتا إلى تسجيل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 9769 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 112 شاحنة قمح محملة بــ 3360 طنا، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليونًا و126 ألف طن منها 299 ألفًا قمحًا.

من ناحية أخري، وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.