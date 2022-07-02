ميناء الإسكندرية يستقبل 262 ألف طن من الفحم لصالح القطاع الخاص

يستقبل ميناءا الإسكندرية والدخيلة، خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري 262 ألف طن من الفحم البترولي، وذلك لصالح شركات الأسمنت المختلفة.

وتصل الشحنة الأولى التي تزن نحو 52 ألف طن من الولايات المتحدة، وذلك لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

فيما تصل الشحنة الثانية من الولايات المتحدة أيضا والتي تكون تزن نحو 60 ألف طن لصالح شركة العامرية للأسمنت.

فيما يستقبل ميناء الدخيلة شحنة تزن نحو 5.5 ألف طن سيتم استيرادها من روسيا؛ بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك لصالح شركة اسكندرية للصناعات الوسيطة “ماركو جيت”، بالإضافة إلى استقبال شحنة تزن نحو 50 ألف طن من الولايات المتحدة لصالح شركة أسمنت سيناء.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة تزن نحو 45 ألف طن لصالح شركة أسمنت أسيوط، فيما تستقبل أيضا شحنة من الفحم تزن نحو 50 ألف طن والتي سيتم استيرادها من أسبانيا لصالح شركة أسمنت حلوان.

خطوات وزارة البيئة

كانت وزارة البيئة حددت عدة إجراءات لحصول الشركات الراغبة في استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي، على خطابات عدم الممانعة.

وتقدم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن أو تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي إلى جهاز شئون البيئة، (مكتب خدمة المستثمرين)، وتكون معَدة لخطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، مرفق به النموذج المُعد لذلك، وموافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة.

كما يقوم مسئول مكتب خدمة المستثمرين بالتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة المرفقة طبقًا للنموذج المعد، فيما يتم تحويل الملف إلى وحدة الفحم الحجري والتي تقوم بالمراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها، والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم.

ويتم تحويل الملف مرفق به أصول المستندات لصندوق حماية البيئة، لتحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة في هذا الشأن.

ويقوم صندوق حماية البيئة بتقدير المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة، وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة في هذا الشأن.

وتقوم وحدة الفحم الحجري بتحرير خطابات للجهات الإدارية المختصة للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين.

وأشارت وزارة البيئة، إلى أن خطاب عدم الممانعة، يصدر خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تحويل الملف لوحدة الفحم بالوزارة.