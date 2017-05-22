ميناء الإسكندرية يستقبل 2522 سائحًا من مختلف الجنسيات

معتز محمود قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الاسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2017 الباخرة السياحية المالطية " fmein.schif"، وعلى متنها 2522 سائحاً من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 1100 فرد. وأضاف الغندور أن الفوج السياحي وصل إلى

معتز محمود



قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الاسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2017 الباخرة السياحية المالطية ” fmein.schif”، وعلى متنها 2522 سائحاً من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 1100 فرد. وأضاف الغندور أن الفوج السياحي وصل إلى الميناء، وأن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت برنامجا حافلا لأفراد الفوج يتضمن استقبال بفرقة الفنون الشعبية وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية. ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط



ويبلغ طول هذه السفينة السياحية المالطية 962 قدما، وغاطسها 27 قدما. ومن جانبه قام اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة باستقبال السفينة والسائحين ووجه اللواء عطية بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلى الميناء في سهولة ويسر.