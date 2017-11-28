ميناء الإسكندرية يستقبل 24 ألف طن أخشاب

وصول 250 ألف طن سلع استراتيجية إلى الميناء معتز محمود صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة "رونالدو"…

وصول 250 ألف طن سلع استراتيجية إلى الميناء

معتز محمود

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة “رونالدو” المحملة بــ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “وادى سفاجا” محملة بـ 63 ألف طن قمح قادمة من اوكرانيا.

وأضاف الغندور أنه يجرى أيضا تفريغ السفينة “اكواتا” المحملة بــ 39 ألف طن ذرة من فرنسا، والسفينة “جراند بايونير” وعليها 55 ألف طن قادمة من أمريكا، ويجري تفريغ السفينة “ليلان” المحملة بــ 24 ألف طن خشب من سنغافورة.

وأوضح أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 12 وغادر الميناء 11سفينة، ووصل 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 33، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرج 50 شاحنة قمح محملة بــ 1500 طن، ووصل مخزون الغلال إلى مليون ومائة وأربعة وأربعين طنا منها 273 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحرى. مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.