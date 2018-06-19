الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 23 ألف طن سولار

معتز محمود    قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء شهد الثلاثاء، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجري تفريغ السفينة "باليرك جاز"  المحملة بــ  13 ألف طن بوتاجاز قادمة من رومانيا وأضاف…

12:51 ص, الأربعاء, 20 يونيو 18 12:51 ص, الأربعاء, 20 يونيو 18

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معتز محمود
  
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء شهد الثلاثاء، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجري تفريغ السفينة “باليرك جاز”  المحملة بــ  13 ألف طن بوتاجاز قادمة من رومانيا

وأضاف الغندور أنه يجرى أيضا تفريغ السفينة “افتياكسا جاز” وعلي متنها 13 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر ، والسفينة “لينك اران”  محملة ب 6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا.

كما يجري تفريغ السفينة “أندروميدا”  المحملة بــ 23 ألف طن سولار قادمة من روسيا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إلى أنه يجرى تفريغ السفن “جرايت تاينت” المحملة بــ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا ، والسفينة “ايدارز” علي متنها 50 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا ، والسفينة “ساكيزاي ميركل” علي متنها 50 ألف طن ذرة قادمة من روسيا.

وأشار إلى أنه يجري تفريغ السفينة “نيو سيهام” المحملة بـ 30 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا ، والسفينة “كين سي” المحملة ب 51 ألف طن فحم قادمة من ليبيريا.

وأضاف الغندور ، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء  141 سفينة وغادرت الميناء 11 سفينة ، ووصلت 12 سفينة وتراكي على الأرصفة 38 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 4 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية ، وخروج 80 شاحنة قمح محملة بــ 24 ألف طن ، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة واربعة آلاف طنا منهم 527 ألف طن قمح. 












محافظ مطروح يلتقى بمواطنين للتعرف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب

 
ابو زيد يتوجه لموقف الكيلو 2 لسيارات الاجرة والاتوبيسات مطروح لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة
 
معتز محمود
 
 
توجه اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح اليوم الثلاثاء لموقف الكيلو 2  لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للركوب يرافقه الاستاذ السيد الامام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والاستاذ محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح والاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة .
والتقي محافظ مطروح بعدد من المواطنين المستقلين سيارات الاجرة لمعرفة تطبيق التعريفة الجديدة ومدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .
وطالب المحافظ من المواطنين عدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة ضد سائقها.
وشدد أبو زيد ، على سائقي الاجرة بضرورة التزامهم بالتعريفة الجديدة وعدم زيادتها على الركاب، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى سيارة تقوم بزيادة التعريفة من خلال الارقام الموضوعة على الاستيكارات الموجودة على السيارة واللافتات المنتشرة بالمواقف .
وفي استجابة فورية وافق محافظ مطروح علي مطلب سائقي الاجرة باقامة تند لسيارات الاجرة واستراحات للمواطنين تيسيرا عليهم وليظهر الموقف بشكل حضاري يليق بمكانه المحافظة السياحية.
كما اشتكي أحد زوار المحافظة من ارتفاع أسعار التاكسي بمطروح حيث وجه المحافظ علي الفور لمرور مطروح بمتابعة الأسعار مع التأكد علي تشغيل العدادات بسيارات التاكسي ووضع ملصقات علي التاكسي بأرقام المرور حتي يتمكن اي شخص من الاتصال وتقديم شكواة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
يذكر بان محافظ مطروح اعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، التي تراوحت بين 10 % إلى 20 %.

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