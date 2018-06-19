ميناء الإسكندرية يستقبل 23 ألف طن سولار

معتز محمود قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء شهد الثلاثاء، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجري تفريغ السفينة "باليرك جاز" المحملة بــ 13 ألف طن بوتاجاز قادمة من رومانيا وأضاف…

معتز محمود



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء شهد الثلاثاء، نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية ، حيث يجري تفريغ السفينة “باليرك جاز” المحملة بــ 13 ألف طن بوتاجاز قادمة من رومانيا



وأضاف الغندور أنه يجرى أيضا تفريغ السفينة “افتياكسا جاز” وعلي متنها 13 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر ، والسفينة “لينك اران” محملة ب 6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا.

كما يجري تفريغ السفينة “أندروميدا” المحملة بــ 23 ألف طن سولار قادمة من روسيا.



ولفت المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إلى أنه يجرى تفريغ السفن “جرايت تاينت” المحملة بــ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا ، والسفينة “ايدارز” علي متنها 50 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا ، والسفينة “ساكيزاي ميركل” علي متنها 50 ألف طن ذرة قادمة من روسيا.



وأشار إلى أنه يجري تفريغ السفينة “نيو سيهام” المحملة بـ 30 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا ، والسفينة “كين سي” المحملة ب 51 ألف طن فحم قادمة من ليبيريا.



وأضاف الغندور ، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 141 سفينة وغادرت الميناء 11 سفينة ، ووصلت 12 سفينة وتراكي على الأرصفة 38 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 4 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية ، وخروج 80 شاحنة قمح محملة بــ 24 ألف طن ، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة واربعة آلاف طنا منهم 527 ألف طن قمح.























