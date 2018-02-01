ميناء الإسكندرية يستقبل 20 ألف طن غاز

معتز محمود صرح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد اليوم، نشاطاً فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، لافتا الى أنه يجرى تفريغ السفينة "نورينت" المحملة بــ 31 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا. وأضاف الغندور…

معتز محمود

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد اليوم، نشاطاً فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، لافتا الى أنه يجرى تفريغ السفينة “نورينت” المحملة بــ 31 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.

وأضاف الغندور أنه يجرى تفريغ السفينة “افتياكسا جاز” المحملة بــ 10 آلاف طن غاز قادمة من قبرص، والسفينة “راما جاز” وعليها 10 آلاف طن غاز قادمة من قبرص.

وأوضح الغندور، أنه يجرى أيضا تفريغ السفينة “كيمال كا” محملة بـ 12 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا، كما يجرى تفريغ العبارة “جراند ديترويت” المحملة بــ 460 سيارة ملاكى قادمة من اليونان،

واشار المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية إلى أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 120 سفينة وغادر الميناء 14 سفينة، ووصلت 12 سفينة وتراكى على الأرصفة 39 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 10الاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية، وخروج 20 شاحنة قمح وعلى متنها 600 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائتان وتسعة وخمسون طنا منها 310 آلاف طن قمح.

ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحرى . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.