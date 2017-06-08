ميناء الإسكندرية يستقبل 156 ألف طن قمح روسى

عطية: إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 129 سفينةمعتز محمودقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الخميس 8 يونيو 2017 فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجرى تفريغ شحنة قمح تزن 156 ألف طن قادمة من روسيا ورومانيا على متن السفن "جيو

عطية: إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 129 سفينة

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الخميس 8 يونيو 2017 فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجرى تفريغ شحنة قمح تزن 156 ألف طن قادمة من روسيا ورومانيا على متن السفن “جيو اونت” ، و “كافكازى”، و “كابتن شريف”، ويجرى تفريغ شحنة ذرة تزن 96 ألف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينتين “اوم بياكا” ، و “بانزيا”.

وأضاف الغندور أنه يجرى تفريغ شحنة سولار تزن 33 ألف طن قادمة من السعودية على متن السفينة “اميليا بيسيفك”، ويجرى تفريغ شحنة جازولين تزن 33 آلاف طن قادمة من إيطاليا على متن السفينة “ستى امبير”.

ومن ناحية أخرى قال اللواء بحرى . مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء: أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 129 سفينة، وغادرت الميناء 10 سفن، ووصلت 7 سفن، وتراكى على الأرصفة 31، وتواجد بالمخطاف الخارجى 46 سفينة، والداخلى 11 سفينة.

وأضاف عطية أن رصيد مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونا وثمانين ألف طن منها 395 ألف طن قمح، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 10863 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخروج 96 شاحنة محملة بالقمح بإجمالى 2880 طنا متجهة إلى الصوامع والمطاحن بالمحافظات.

هذا وقد وجه اللواء . عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.