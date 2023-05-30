ميناء الإسكندرية يستقبل 150 ألف طن فحم

تستقبل ميناء الإسكندرية قرابة 150 ألف طن من الفحم الحجري والبترولي، وذلك لصالح عددا من شركات الأسمنت، والواردة من روسيا والولايات المتحدة الامريكية، وبولندا.

وحسب بيانات هيئة الميناء، فقد استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الفحم البترولي خلال اليومين الماضيين بواقع 50 ألف طن والواردة من أسبانيا لصالح شركة أسمنت سيوط.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية يوم 28 مايو الجاري شحنة من الفحم الحجري الواردة من روسيا لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الونز، بواقع 32 ألف طن.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 30 مايو الجاري شحنة من الفحم الحجري لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية افاكو والواردة من بولندا بواقع 7 ألف طن.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري بواقع 60 ألف طن لصالح الشركة العربية للأسمنت وذلك يوم 7 يونيه المقبل والواردة من الولايات المتحدة الامريكية.

ويوم الخميس الماضي، توقعت شركة ” Argus Consulting” ارتفاع صادرات الفحم الحجري العالمية بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، مدفوعة بزيادة الإمدادات الإسترالية بمعدل 9.4% بعد تراجع دام 3 سنوات.

كما من المرجح أن ترتفع الصادرات الإندونيسية بنسبة 2.4%، حيث تسعى إندونيسيا واستراليا – أكبر مصدري الفحم في العالم – إلى زيادة حجم الشحنات لتلبية الطلب المتزايد من قبل الهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وفقًا لرويترز.

أيضًا، توقعت الشركة نمو الواردات العالمية من الفحم الحراري بنسبة 5% في 2023، حيث ستكثف الصين من وارداتها بنسبة 11% على الأقل.

ومن المقرر انتعاش واردات آسيا من الفحم بمعدل 2.3% إلى 852 مليون طن، بينما ستنخفض الشحنات إلى أوروبا بأكثر من 15، سيعًا من القارة العجوز في خفض الإنبعاثات الكربونية.

وقال عدد من المحللون ومسؤولو الصناعة، إن أسعار الفحم الحراري العالمية تستقر هذا العام في نطاق يقترب من 200 دولار للطن، وتحديدًا بين مستويات 180 إلى 215 دولارا للطن، وهو أقل من نصف الأسعار القياسية المسجلة لعام 2022 ، مع زيادة الإمدادات التي توفر راحة للمستهلكين المتأثرين بتقلبات العام الماضي.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام الماضي، إلى وصول أسعار الفحم إلى مستويات قياسية بلغت في سبتمبر الماضي 440 دولارًا للطن، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري الطاقة في العالم.