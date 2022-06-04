ميناء الإسكندرية يستقبل 136 ألف طن من الفحم لصالح شركات الأسمنت

تستقبل مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الأيام القليلة المقبلة 136 ألف طن من الفحم البترولي والفحم الحجري، وذلك لصالح عدد من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية، والتي تعتمد على الفحم كوقود أساسي.

وحسب بيانات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فإن الميناء تستقبل سفينة بشحنة 22 ألف طن من الفحم البترولي التي تم استيرادها من إسبانيا، وذلك لصالح شركة أسمنت حلوان، والمقرر أن تدخل ميناء الدخيلة، كما أنه من المقرر أن تستقبل الميناء شحنة من الفحم الحجري بواقع 52.6 ألف طن والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة، وذلك لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم البترولي والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بواقع 53 ألف طن لصالح شركة أسمنت حلوان، كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من فحم الكوك والتي سيتم استيرادها من الصين الشعبية لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء شحنة القمح الهندي الأولى من نوعها لصالح شركة تريد لايت بواقع 61 ألف طن، والتي غيرت وجهتها من ميناء دمياط إلى ميناء الإسكندرية.

وفي نفس السياق كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم رفض شحنة قمح هندي قادمة من تركيا، موضحا أن الشحنة كانت موجهة للسوق التركية، إلا أن شروطها لم تتطابق مع شروط الحجر الزراعي المصري.

يذكر أن مصر توجهت مؤخرا للاستيراد من الهند كخطوة منها لتنويع مصادر استيراد القمح من الخارج لتعويض وارداتها، إذ كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين 80% من احتياجاتها، حيث تم الإعلان الشهر الماضي عن الاتفاق مع الهند على استيراد نحو 500 ألف طن من القمح الهندي على دفعات لسد احتياجات السوق المحلية.