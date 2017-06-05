ميناء الإسكندرية يستقبل 134 ألف طن قمح وذرة

وصول 1764 سيارة ماركات مختلفةمعتز محمودقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الإثنين فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن علي متن السفينة "وادي اليرموك" قادمة من روسيا، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 71

وصول 1764 سيارة ماركات مختلفة

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الإثنين فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن علي متن السفينة “وادي اليرموك” قادمة من روسيا، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 71 ألف طن قادمة من أمريكا على متن السفينتين “اننا 2005″، و “آلو”.

وأضاف الغندور أنه يجرى تفريغ شحنة سيارات عددها 1764 سيارة ماركات مختلفة قادمة من قبرص علي متن العبارة “جراند بريتيجنا”، ويجري تفريغ شحنة مازوت مواشى حمولتها 30 ألف طن قادمة من إيطاليا على متن السفينة “مار كيرك”.

وأوضح الغندور أن النظان الإلكتروني بالميناء سجل ورود 200 الف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة، وبلغ مخزون الغلال 956 الف طن منها 409 آلاف طن قمح.

ومن جانبه قال اللواء بحري . مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 140 سفينة وغادرت الميناء 19 سفينة، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 42 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجى 39 سفينة، والداخلي 13 سفينة.

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.