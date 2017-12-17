ميناء الإسكندرية يستقبل 124 ألف طن قمح

معتز محمود قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً -اليوم الأحد- في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية. وأضاف الغندور، أنه يجرى تفريغ السفن "كريستال جلاكسي"، "جيوونت" ،"سبايهيرا" المحملة بـ 124 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "عبدالرازق"، و"أ

معتز محمود

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً -اليوم الأحد- في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية.

وأضاف الغندور، أنه يجرى تفريغ السفن “كريستال جلاكسي”، “جيوونت” ،”سبايهيرا” المحملة بـ 124 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “عبدالرازق”، و”أريون” المحملة بـ 35 ألف طن جازولين قادمتين من السعودية ورومانيا.

وأشار الغندور إلى أنه يجرى تفريغ العبارات “جراند نارولي” المحملة بـ 600 سيارة ملاكي، قادمة من إسبانيا، والعبارة “جراند فيكتوري” المحملة بـ 400 سيارة ملاكي قادمة من السويس، و”إيرادينيس ليدر” قادمة من اليابان على متنها 400 سيارة.

وأوضح أنه يجرى تفريغ السفينة “كازدانجا” المحملة بـ 30 ألف طن سولار قادمة من روسيا، والسفينة “بيلر باي” المحملة بـ 7 آلاف طن غاز قادمة من روسيا، ووصلت شحنة مواشي على متن السفينة “بريتاك” المحملة بـ 1418 رأس ماشية قادمة من أوكرانيا.

وأكد أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 111 سفينة، وغادرت 11، ووصلت 14، وتراكى على الأرصفة 30.

وسجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرجت 60 شاحنة قمح محملة بـ 1800 طن، ووصل مخزون الغلال مليون ومائة وأربعون طنًا، منهم 326 ألف طن قمح.

من ناحية أخرى، وجه اللواء مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.