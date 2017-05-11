ميناء الإسكندرية يستقبل 119 ألف طن ذرة

معتز محمود أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة العمل الطبيعية بميناءي الإسكندرية والدخيلة اليوم الخميس 11 مايو 2017 حيث غادرت 13 سفينة، ووصلت 10 سفن وتراكي علي الأرصفة 36 سفينة.وأضاف أنه يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 119 ألف طن علي متن 3 سفن، هي: "oc



معتز محمود

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة العمل الطبيعية بميناءي الإسكندرية والدخيلة اليوم الخميس 11 مايو 2017 حيث غادرت 13 سفينة، ووصلت 10 سفن وتراكي علي الأرصفة 36 سفينة.

وأضاف أنه يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 119 ألف طن علي متن 3 سفن، هي: “ocean brother” قادمة من أوكرانيا، و”pists” و”bw einkorn” قادمتين من الأرجنتين.

وتابع: يجري أيضا تفريغ شحنة قمح حمولتها 154 ألف طن علي متن 3 سفن، هي: “summertim dream” والسفينة “aspen” قادمتين من روسيا، والسفينة “port hainan” قادمة من أوكرانيا.

من ناحية أخري قال اللواء بحري. مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، إن حركة السفن والشاحنات والبضائع سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية معدلاتها الطبيعية، حيث تم دخول وخروج 10653 شاحنة عامة، وخروج 142 شاحنة محملة بالقمح متجهة إلي المطاحن.

وأضاف عطية: خرج من الميناء 12 ألف طن غلال وفحم وطفلة من خلال النقل النهري عبر الهاويس المالح من خلال 39 وحدة نهرية.