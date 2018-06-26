ميناء الإسكندرية يستقبل 11 ألف طن زيت عباد الشمس

مخزون الغلال بالميناء يبلغ مليونًا وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف طنمعتز محمودصرح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 نشاطاً فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة "انيرجى جاز" المحملة بــ&n

مخزون الغلال بالميناء يبلغ مليونًا وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف طن

معتز محمود

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 نشاطاً فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة “انيرجى جاز” المحملة بــ 12 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، والسفينة “بالك سكاى وان” وعلى متنها 28 ألف طن مازوت قادمة من إسبانيا، والسفينة “كيمال كى” محملة بـ 11 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من أوكرانيا.

وأضاف الغندور أنه يجرى أيضا تفريغ السفينتين “انجيلكا كى” المحملة بــ 31 ألف طن سولار قادمة من اليونان، والسفينة “بالإسكندرية ساو” المحملة بــ 30 ألف طن سولار قادمة من روسيا، والسفينة “سى ستار تراديشان” على متنها 23 ألف طن فحم كوك من رومانيا، والسفينة “فوج ديفينتي” وعلى متنها 30 ألف طن ذرة قادمة من اليونان.

وأشار المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية أنه يجرى تفريغ العباة “مورننج كومبوسر” المحملة بـ 1114 سيارة ماركات مختلفة قادمة من أيطاليا.

وأوضح الغندور، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 143 سفينة وغادرت الميناء 11 سفينة ، ووصلت 12 سفينة وتراكى على الأرصفة 31 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية، وخروج 100 شاحنة قمح محملة بــ 30 ألف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف طن منها 481 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحرى . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج البضائع، والشاحنات، والسفن من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات والاستخدام الآدمى.