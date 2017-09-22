ميناء الإسكندرية يستقبل ٥٥ ألف طن سولار

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات و استقبل اليوم الجمعة، السفينة “شي زي شان” قادمة من أوكرانيا وعلي متنها ٦٣ ألف طن قمح ليبلغ مخزون الغلال بالميناء مليونا وخمسة وسبعين ألف طن منهم ٣٢٣ ألف طن قمح .

وأضاف أن الميناء استقبل شحنة خشب تزن ٩٠ ألف طن قادمة من ليبيريا وروسيا وهونج كونج علي متن السفن “كاب يورك” ؛ و “مارس كورا” ؛ و “وود جيت” ؛ كما يجري تفريغ شحنة سولار تزن ٥٥ ألف طن قادمة من اليونان وروسيا علي متن السفينتين “البترولية ” ، و “وادي سفاجا” .

وأشار إلى أن الميناء استقبل شحنة ذرة تزن ١١٩ ألف طن قادمة من روسيا والنرويج علي متن السفينتين “فانيسا” ؛ و “بالك هولاند” ، وشحنة فحم تزن ٥٠ ألف طن قادمة من أمريكا علي متن السفينة”ستيليوس بي”

وأوضح أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٢٩ سفينة وتراكي علي الأرصفة ٣٣ سفينة وتواجد بالمخطاف الداخلي ١٢ سفينة وعلي الخارجي ٤٤ سفينة ؛ وسجل النظام الإلكتروني ورود ١٦٠ ألف طن بضائع عامة ؛ ودخول وخروج ٩٥٠٠ شاحنة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جانبه، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بيسر وأمان.

