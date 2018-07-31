ميناء الإسكندرية يستقبل وفدًا من ميناء بور سودان

معتز محموداستقبل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، الموافق 31 يوليو 2018 وفداً من ميناء بور سودان التابع لدولة السودان الشقيقة. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الوفد مكون من 8 من القيادات المتخصصة في نظام حركة، ورباط السفن بميناء بورسودان.تأتي الزيارة ضمن دورة تدري

معتز محمود

استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، الموافق 31 يوليو 2018 وفداً من ميناء بور سودان التابع لدولة السودان الشقيقة.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الوفد مكون من 8 من القيادات المتخصصة في نظام حركة، ورباط السفن بميناء بورسودان.

تأتي الزيارة ضمن دورة تدريبية متخصصة في الخرائط الإلكترونية، والتخطيط التشغيلي للموانئ يتلقاها الوفد بمعهد تدريب الموانئ بميناء الإسكندرية.

وفي هذا السياق قد قام الوفد بزيارة متحف الميناء المصور، والإدارة الإلكترونية للإطلاع علي أحدث سبل التشغيل في نظام حركة السفن ( VTS)، والنظام الإلكتروني.

