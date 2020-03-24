ميناء الإسكندرية يستقبل عربة سكة حديد كنموذج أولي ضمن صفقة 1300 عربة (صور)

اتخذت هيئة ميناء الإسكندرية كل التدابير الوقائية مع عملية إنزال عربة ركاب لهيئة السكة الحديد قادمة من روسيا اليوم

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم العربة النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

صفقة الـ1300 عربة بقيمة تتخطى مليار يورو

وتأتي تلك العربة ضمن صفقة تم توقيعها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه يتم تصنيع 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى في روسيا.

وسيتم توريدها خلال يونيو القادم وذلك بعد انتهاء هيئة السكك الحديدية من إجراء تجارب التشغيل على الشبكة للعربة النموذج خاصة وأنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري والتمويلي للصفقة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقاً للجدول الزمني بمعدل 35 عربة شهريًا.

العربة تأتي من صفقة لتوريد 1300 عربة ركاب

وأضاف ” الوزير” أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأن الوزارة تعمل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى.

ولفت إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وأن كل هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات.

اتخاذ كل الإجراءات الوقائية مع أطقم السفينة

ومن الجدير بالذكر أنه تم تطبيق كل الإحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل العربة وتم تعقيم العربة والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.