ميناء الإسكندرية يستقبل شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية

تستقبل هيئة ميناء الإسكندرية، غدًا، شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، والتي تم استيرادها من روسيا رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وحسب بيانات هيئة الميناء، من المقرر أن تصل تصل حمولة الشحنة إلى قرابة 42 ألف طن عبر السفينة (TQ SAMSUN).

في السياق نفسه تستقبل ميناء دمياط، غدًا، شحنة من الذرة لصالح شركة كايرو ثري إيه، بواقع 70 ألف طن، والتي تم استيرادها من البرازيل.

يُذكر أن ميناء الدخيلة استقبل، خلال الساعات الأخيرة، شحنة من القمح الروسي أيضًا لصالح شركة حورس للحبوب ومنتجاتها بواقع 60 ألف طن.

كما جاري تفريغ شحنة من الذرة البرازيلي بميناء الدخيلة أيضًا بواقع 30 ألف طن لصالح شركة كوادرا كوموديتي إيجيبت للاستثمار التجاري،

بالإضافة إلى تفريغ شحنة من القمح الروسي بواقع 25.7 ألف طن، وذلك بميناء الدخيلة لصالح شركة حورس للحبوب.

كما يتم تفريغ شحنة من القمح الفرنسي لصالح هيئة السلع التموينية بميناء الدخيلة بواقع 53.7 ألف طن والتي دخلت الرصيف، أمس.

كما استقبلت، اليوم، ميناء السخنة شحنة من السكر لصالح شركة المصرية المتحدة للسكر بواقع 56 ألف طن، والتي تم استيرادها من البرازيل.

وأظهرت بيانات وكالة يونيكا الصناعية البرازيلية، الثلاثاء الماضي، أن إنتاج السكر بالبلاد بلغ 2.86 مليون طن في أوائل سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 12.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي،

حيث تخطط المصانع للعمل أكثر، هذا الموسم، مقارنة بالموسم السابق، ولكن أقل من 2.94 مليون طن التي توقعها المحللون.

في حين بلغ طحن قصب السكر حوالي 39.49 مليون طن في النصف الأول من الشهر الحالي، بزيادة 2.5% عن العام السابق، كما توقّع محللون في السوق أن يصل إجمالي الطحن إلى 41 مليون طن في أوائل سبتمبر المقبل، وفقًا لـ”رويترز”.

وقال أنطونيو دي بادوا رودريغيز، المدير الفني لشركة يونيكا، في بيان: “رغم الانخفاض الملحوظ في الأرقام التراكمية حتى الآن، فإن الدورة الزراعية الحالية يجب أن تستمر لفترة أطول من دورة 2021/ 2022 لتنمية المحاصيل بشكل أفضل”.

وأشار رودريغيز إلى أنه “من المتوقع أن يظل عدد أكبر من المصانع قيد التشغيل في نوفمبر وديسمبر، وهو ما لم يحدث في عام 2021”.

وذكرت يونيكا أيضًا أن إنتاج الإيثانول في هذه الفترة ارتفع بنسبة 2% إلى 2.12 مليار لتر، بما في ذلك الوقود المصنوع من الذرة، بما يتمشى تقريبًا مع توقعات السوق.