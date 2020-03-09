ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية على متنها 720 راكبًا

شدد الربان شاهين على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لاستقبال السفينة، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد

استقبلت ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفينة السياحية المالطية celestyel crystal المالطية، وتعد تلك السفينة إحدى السفن اليونانية.

وكان على متن السفينة 340 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 380 فردا، وقبل وصول السفينة شدد الربان شاهين على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لاستقبال السفينة، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فيروس “كورونا” إلى البلاد.

وكان في استقبال السائحين كل من الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء.

وتم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، حيث تم اختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وقال الربان شاهين إن هذه هي الرحلة الثانية للسفينة سيليسيال التي تقوم بعدد من الرحلات المنتظمة في الفترة من 2 – 30 مارس الجاري، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات لا يؤثر على سرعة تفويج السائحين وخروجهم بيسر وأمان، هذا ويصل طول السفينة 134.5 متر، وغاطسها 6.10 متر.

وأضاف أن المختصين في الميناء مستمرين بتوعية كافة العاملين بالميناء بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى، وكيفية إتباع إجراءات الوقاية، والتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وطرق العلاج.