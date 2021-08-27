ميناء الإسكندرية يستقبل خدمة جديدة للخط الملاحي GOLD STAR الناقل للسيارات

كشف وليد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجى مار» للملاحة، أن شركته أصبحت وكيلًا للخط الملاحي العالمي GOLD STAR المتخصص في الرورو الناقلة للسيارات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن ميناء الإسكندرية استقبل أولى رحلات بواخر الرورو الناقلة للسيارات والتابعة للخط الملاحى GOLD STAR خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد مرور السفينة لعبور قناة السويس، حيث تتولى الشركة أعمال الوكالة للخط العالمي، سواء للموانئ المصرية أو العبور لقناة السويس . وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة «إيجى مار» للملاحة

وأوضح أن السفينة الأولى كانت VIKING OCEAN والتي كانت على متنها 2439 سيارة، وهو عدد ضخم على باخرة واحدة – على حد قوله – حيث تراكت الباخرة فور وصولها وقامت الاطقم العاملة بهيئة ميناء الاسكندرية بقيادة الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة مواني الإسكندرية بتوقير الخدمات اللوجيستية من مسار آمن للسيارات الى الجراج المتعدد الطوابق، والذى استوعب كامل الشحنة وهو نموذج للتطوير الذى يشهده ميناء الاسكندرية بالتوسع الأفقى والرأسى لوضع الميناء كنقطة محورية لسلاسل الامداد بمفهومها الحديث.

وأضاف “بدر” أن الخط الملاحي قد لاقى دعمًا من قبل ادارة المرافق بميناء الإسكندرية، بقيادة شفيق دراز – مدير عام ادارة المرافق بهيئة ميناء الاسكندرية ، وهو ما أدى إلى الانتهاء من تفريغ شحنة السيارات فى زمن قياسى بلغ 150 سيارة / ساعة يضاف الى انجازات هيئة ميناء الاسكندرية.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة ايجى مار للملاحة والخدمات اللوجيستية ، الوكيل الملاحى لخط GOLD STAR أن هناك جهد غير مسبوق بميناء الإسكندرية في استقبال مثل هذه الخدمات، وهو ما يدفع الخطوط الملاحية الناقلة للسيارات لاعتبار ميناء الاسكندرية من النقاط المحورية فى خطوط سير البواخر.

وكان قد أشار الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريحات سابقة لـ”المال” إنه يضع ضمن أولوياته تحسين الخدمة وتقديمها بجودة عالية للسفن المترددة عليه وذلك للتواجد على الخريطة التنافسية فى مجال الموانئ والنقل البحري.

الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية

وأضاف أنه يحرص دوما على لقاء المتعاملين والمستفيدين والمجتمع الملاحى لتذليل أى عقبات تواجههم لتحقيق المصلحة المتبادلة فى إطار القرارات والقوانين المنظمة.

وأوضح أن العبارات «حاملات السيارات» تتميز عن غيرها من السفن المترددة على مينائى الإسكندرية والدخيلة بأنها لا تنتظر بمنطقة المخطاف «منطقة انتظار السفن»، بل تقوم بالدخول مباشرة إلى الرصيف المخصص لها.

ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية يمتلك جراجا متعدد الطوابق مجهزا بأحدث الأجهزة لتفريغ السيارات بأحدث النظم العالمية وهو قريب من أغلب الأرصفة التى تستقبل «حاملات السيارات» ، مؤكدا أنه يعمل على مدار 24 ساعة وهو ما يجعل العبارة تقوم بتفريغ حمولتها فور دخولها على الرصيف.

وقال إن الميناء لم يعد يعانى التكدس الذى كان يراه الجميع من قبل، بالإضافة إلى المرونة والتسهيلات التى يقدمها الميناء للخطوط الملاحية ولعل آخرها بعض الرسوم االخاصة بالمرور والحماية المدنية والتى تقرر تخفيضها بأكثر من 50% تسهيلا وتشجيعا لتلك الخطوط.

وأوضح «شاهين» أن ميناء الإسكندرية لديه أرصفة ذات أعماق تصميمية قادرة على استقبال أكبر العبارات فى العالم، وتم تزويد ودعم الخدمات البحرية به بعدد من القاطرات ذات قوة شد مختلفة قادرة على تقديم أفضل خدمات القطر والإرشاد، كما أنه يرتبط بالطرق السريعة والطريق الدولية الساحلية بعدد من المحاور مما يساعد فى تسريع وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع منه وإليه.