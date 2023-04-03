ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة «Mein Schiff 6» وعلى متنها 2403 سياح

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في الساعة السادسة من صباح اليوم، السفينة المالطية السياحية Mein Schiff 6 عليها 2403 سياح، بالإضافة لـ919 فردا من طاقم السفينة مختلفة الجنسيات والقادمة من سفاجا ومن المقرر مغادرة الإسكندرية والتوجه لدولة تركيا في الساعة الثانية عشرة صباحا بعد منتصف الليل.

وشهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، حيث تداول البضائع الصادر منها والوارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة، كما بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 2200 حاوية مكافئة.

وفي السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 37 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.