ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MEIN SCHIFF.6

قامت وزارة النقل ممثلة في ميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة اليوم الإثنين باستقبال السفينة السياحية MEIN SCHIFF.6 القادمة من ميناء أنطاليا التركي وعلى متنها 3125 راكب من بينهم 2206 سائح و919 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لإستقطاب السفن السياحية إلى الهيئة العامة لميناء الأسكندرية الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام والذي يضم عدد 30 رحلة سياحية.

يذكر أن كان في استقبال السفينة السياحية – مالطية الجنسية – التي تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية عدد من أبرز قيادات هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة العامة لشرطة الميناء.

وتم إستقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامجهم السياحي لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية، حيث أنه من المقرر مغادرة السفينة لأرصفة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في منتصف ليل 17 اكتوبر متجهة إلى ميناء سفاجا لإستكمال رحلتها السياحية في الأراضي المصرية.