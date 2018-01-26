ميناء الإسكندرية يستعرض مراحل تطويره مع وفد المنظمة البحرية الدولية

معتز محمودقدم اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عرضا تفصيليا عن أهمية ميناء الإسكندرية ومراحل التطوير وأحدث نظم العمل به والتي تتفق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية، على سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية ووفد رفيع المستوى منها.جاء ذلك خلال استقبال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس



معتز محمود

قدم اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عرضا تفصيليا عن أهمية ميناء الإسكندرية ومراحل التطوير وأحدث نظم العمل به والتي تتفق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية، على سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية ووفد رفيع المستوى منها.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية IMO كيتاك ليم، يرافقه وفد رفيع المستوى وذلك ضمن زيارته لمصر في الفترة من 25 حتي 27 يناير 2018 بحضور اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، واللواء بحري خالد سليمان، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الميناء، وعدد من قيادات الميناء والنقل البحري.

في بداية اللقاء رحب اللواء مدحت عطية بكيتاك ليم والوفد المرافق، مؤكدا ضرورة وأهمية العلاقات بين ميناء الإسكندرية والمنظمة البحرية الدولية، موجها التحية للدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية علي دورهما في التمثيل المشرف لمصر في المؤتمر الأخير الذي عقدته المنظمة بلندن واسفر عن فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي الفئة c.

وقال عطية: إننا نضع ضمن خطتنا في ميناء الإسكندرية عدة أهداف منها العمل علي تحسين الأمان في البحر ومكافحة التلوث البحري وتأسيس نظم حديثة لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.

وتابع: نتخذ سلسله من التدابير لتحسين الأمان للسفن، ونعمل علي إقامة نظم اتصالات بين راديو الميناء والسفن تكفل المزيد من الأمان، مضيفا أن كل هذه الأهداف تتفق وأهداف المنظمة البحرية الدولية.