ميناء الإسكندرية يرفع شعار «الخدمة بدون رسوم ولا نقبل الإكراميات» (مستند)

قررت هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذ نظام جديد لدفع أصحاب الشاحنات الرسوم المقررة على خدمات البوابات والموازين يتم تنفيذه من صباح اليوم “الأحد ” يستهدف منع الإكراميات بالموازين وبوابات الميناء. منشور هيئة ميناء الإسكندرية بمنع الإكراميات

وأصدرت هيئة الميناء منشورا جديدا سيتم تفعيله بدءا من اليوم الأحد، موجها للعميل ويحمل شعار” الخدمة بدون رسوم – ولا نقبل الإكراميات”.

وتم إدراج أرقام المحمول الخاصة برئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين، ومدير الإدارة الإلكترونية الدكتور محمد عبيد، بالإضافة إلى رئيس قسم التطبيقات بالميناء المهندس أحمد الشارف.

وأوضح الشارف أن القرارات الوزارية تنص على تجميع الرسوم التي تقوم بدفعها الشاحنة في نهاية دورتها بالكاشير، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

الميناء يعمل على بناء جسور الثقة مع عملائه

وأوضح الشارف أن مجلس إدارة الميناء على برئاسة الربان طارق شاهين يعمل على بناء جسور من الثقة مع عملاء الميناء.

وقال إنه يتم النظر للعملاء على أنهم شركاء في المنظومة حتى يتم تطبيق مبدأ ” win-win ” أو بمعنى الكل سيربح، بل وسيتم مشاركة عملاء الميناء في القرارات المختلفة بما تعمل على تسيير العمل.

تقنيات جديدة سيتم تركيبها لمنع تدخل العنصر البشري

وأشار الشارف، إلى أن الميناء يعمل على تقديم الخدمة بأكثر من وسيلة وبالمعايير العالمية، معتبرا المنشور الجديد الذي أصدرته الميناء بمثابة الجزء التثقيفي للعمل، وذلك بجانب تقنيات سيتم تركيبها لمراقبة الأداء، بما يضمن منع تدخل العنصر البشري.

وأوضح رئيس قسم التطبيقات بالميناء أن الرسوم من الأساس في نهاية دورة الشاحنة بعد التحميل وعند مغادرة الميناء في آخر نقطة وهي نقطة الكاشير، ولا يوجد رسوم يتم سدادها عند الحجز أو عند الدخول أو الميزان.

وقال إن جميع تلك النقاط تعد مربوطة إلكترونيا بنقطة الكاشير، وأي حركة بيتم تسجيلها على تلك النقاط تكون مربوطة بالكاشير ، ويتم دفع كافة الرسوم المقررة عند الخروج من الميناء.

جميع الرسوم التي تدفعها الشاحنة تكون مجمعة في نهاية دورتها

وأوضح أن من الرسوم أيضا التي يتم دفعها جملة واحدة رسوم مقابل الانتفاع بمرافق الميناء، ورسوم الوزن ، وجميعها يتم تحصيلها وفقا للقرارات الوزارية المقررة.

وأكد على أن تلك الرسوم يتم سدادها مجمعة في نهاية دورة الشاحنة بمنافذ الخروج من خلال موظفي الكاشير التابعين لإدارة التحصيل.

يذكر أن ميناء الإسكندرية يتداول يوميا ما يزيد عن 3500 شاحنة، وتعد رسوم مكوث ودخول الشاحنات من أهم إيرادات الميناء التي يتم تحصيلها يوميا، والتي تبلغ 60 مليون جنيه شهريا، ويعد ميناء الإسكندرية مسؤول عن تداول قرابة 65% من صادرات وواردات مصر.