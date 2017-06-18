ميناء الإسكندرية يدرج 14 مادة ضمن جدول المفرقعات

شركات الإيداعات: القرار يأتى لصالح شركة المستودعات العامةالسيد فؤادقررت هيئة ميناء الإسكندرية إدراج 14 مادة جديدة ضمن المواد الخطرة، والتى لن يسمح بنقلها وتخزينها خارج الميناء فى حالة أن يتم استيرادها فى حاويات مشتركة "LCL".وتشمل المواد كلا من الزئبق، وحمض الكبريتك، وفينول، وتولوين، وهيكسامين،

شركات الإيداعات: القرار يأتى لصالح شركة المستودعات العامة

السيد فؤاد

قررت هيئة ميناء الإسكندرية إدراج 14 مادة جديدة ضمن المواد الخطرة، والتى لن يسمح بنقلها وتخزينها خارج الميناء فى حالة أن يتم استيرادها فى حاويات مشتركة “LCL”.

وتشمل المواد كلا من الزئبق، وحمض الكبريتك، وفينول، وتولوين، وهيكسامين، ونيتروانيلين، ونترات الفضة، وهيدرازين، وازيد الصوديوم، ونترايثان، والبروكسيدات، والعضوية بكل أنواعها، والتى تشمل 20 مادة.

وطلبت الهيئة وفقًا لخطاب لها إلى رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، استصدار قرار بإدارج تلك المواد الـ14 بجدول المفرقعات وتشديد الرقابة عليها لما لها من تهديد على الأمن العام.

كما أشارت هيئة الميناء إلى أن تلك التوصية جاءت بعد اجتماع اللجنة الدائمة بهيئة الميناء والمشكلة بالقرار 110 لسنة 2000 وتضم كل من هيئة ميناء الإسكندرية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وغرفة الملاحة، والغرفة التجارية.

وأكدت الهيئة أنه يتم إصدار منشور جمركى جديد يكون ملحقًا بالمنشور رقم 8 لسنة 2014 والذى ينص على” عدم السماح بنقل الحاويات المشتركة “LCL” والمشتملة على المتفجرات والمواد الشبيهة والمواد القابلة للالتهاب والمواد الخطرة والمواد الكيماوية ثنائية الاستخدام بكل أنواعها الواردة بنظام البوالص المجمعة للتخزين خارج الميناء، وأن يتم تخزينها فى الأماكن المخصصة لها داخل الميناء وذلك حفاظًا على الأمن العام.

ويأتى هذا التوجه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ عملية الأحكام الأمنية والسيطرة عل تداول المواد المتفجرة.

ومن المقرر أن يتم إلزام الشركات والجهات المستوردة لهذه المواد بعد حصولها على موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية قبل استيرادها من الخارج.

من ناحية أخرى، أشار رئيس إحدى شركات الإيداعات العامة والتى تقوم بتخزين البضائع التى يتم استيرادها فى حاويات مشتركة “LCL” بمخازن خارج الميناء، إلى أن هيئة الميناء تقوم بهذا الإجراء لصالح شركة المستودعات العامة المصرية “التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى”.

ولفت إلى أن شركة المستودعات العامة تقوم بغالبية نشاط التخزين لصالح هيئة الميناء لتلك النوعية من البضائع، خاصة إذا كانت الساحات التخزينية الخاصة بها داخل الميناء غير مؤهلة لتخزين البضائع الخطرة.

وأكد أن شركات الإيداعات العامة قامت بتنفيذ استثمارات بملايين الجنيهات وتصل إلى 4 شركات عالمية، وحاصلة على ترخيص من قبل مصلحة الجمارك باعتبارها إيداعًا جمركيًّا خارجيًّا، إلا أن هيئة الميناء تقوم بالتشديد على البضائع التى يمكن أن يتم تخزينها بتلك الشركات، والتى من أهمها المواد الكيماوية، أو التى يتم تعريفها بأنها بضائع خطرة.

وأوضح أن هيئة الميناء لم تسمح حتى الآن بمنح تراخيص تخزين داخل ميناء الإسكندرية، فى الوقت الذى تمارس هذا النشاط شركة المستودعات المصرية فقط لصالح هيئة الميناء مقابل نسبة من الإيردات “كمقابل لتشغيل الساحات”.