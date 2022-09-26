ميناء الإسكندرية يحقق 5.5 مليون طن بضائع خلال أغسطس الماضي بنمو 9.4%

كشفت إحصائيات هيئة ميناء الإسكندرية، حجم تداول خلال أغسطس الماضي بلغت قرابة 5.5 مليون طن بضائع، وذلك بنمو قدره 9.4% عن نفس الشهر من العام الماضي، منها 23% من تلك البضائع صادرات.

وحسب الربان نهاد شاهين رئيس هيئة الميناء، أن الصب الجاف تصدر حجم البضائع المتداولة، حيث شهد ارتفاعا كبيراً بواقع 36.6%، إذ تم تداول 2.5 مليون طن تقريبا خلال أغسطس ، خاصة الأقماح بنحو 824 ألف طن تقريباً.

كما شهدت أيضا حركة الحاويات ارتفاعا في حجم التداول خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنةً بشهر أغسطس 2021 بواقع 3.7% حيث تم تداول أكثر من 111 ألف حاوية مكافئة تضم 2.2 مليون طن بضائع محواة تقريباً.

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن تزايداً ملحوظاً خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بأغسطس من العام السابق ، حيث تصدرت سفن الصب الجاف أكثر أنواع السفن ارتفاعا بواقع 46.8% بإجمالي 69 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الحاويات بنسبة 26.2% بواقع 106 سفينة.

وفي نفس السياق سجلت السفينة THE MOTHERSHIP أقصى حمولة كلية للسفن الواردة خلال ذات الشهر بحمولة كلية تتجاوز 170 ألف طن تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 8.5% خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بشهر أغسطس من العام السابق بواقع 345 سفينة.

وذكر رئيس الهيئة أن تلك الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة بسبب الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.