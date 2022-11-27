ميناء الإسكندرية يجري خلال ساعات التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر

علمت ” المال ” أن وزير النقل الفريق كامل الوزير يشهد خلال ساعات الافتتاح التجريبي لمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” المال ” أن التجربة ستكون عبر أحد سفن خط CMA-CGM الفرنسي والذي سيقوم بتشغيل المحطة.

كما أنه من المقرر أن يتم التجربة عبر تفريغ قرابة 30 حاوية من السفينة الى ساحات المحطة، وهو أول تجربة للمحطة التي استغرق انشائها قرابة العامين ونصف.

واستقبلت المحطة خلال أكتوبر الماضي تحت رعاية وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، سفينة الشحن SEAWAY SWAN المحملة بـ4 أوناش STS عملاقة، الخاصة بتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، حيث كان في مراسم الاستقبال اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجيستيات، وتطوير كل الموانئ المصرية، وفي إطار الإعداد والتجهيز لبدء تشغيل محطة تحيا مصر على الأرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية والتى تعتبر أحد المشروعات القومية الهامة في مجال النقل البحري.

وكان قد أوضح اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية، أن وصول هذه الأوناش العملاقة يأتي تنفيذًا للعقد الموقَّع بين شركة المجموعة المصرية وشركة هايكسي للمُعدات الثقيلة؛ وهي شركة صينية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة،

ولفت إلى أن شركة المجموعة المصرية نجحت في تذليل كل الصعاب والتحديات التى واجهتها الشركة لتصنيع وتوريد وتركيب الأوناش، خلال هذه الفترة، على الرغم من جائحة كورونا والظروف العالمية الراهنة، مما مكَّن من استقبال الأوناش في التوقيت المخطط له.

والأوناش تجعل محطة تحيا مصر قادرة على استقبال سفن حاويات تصل حمولتها إلى 20000 حاوية مكافئة، حيث يبلغ طول ذراع الونش 63 مترًا، وتداول حاويات وزنها يصل حتى 65 طنًّا، والبضائع حتى حمولة 100 طن، ويبلغ وزن الونش 1600 طن، تجعل محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية قادرة على استقبال سفن حاويات حديثة وعملاقة تصل حمولتها إلى 20000 حاوية مكافئة هي الأولى من نوعها في ميناء الإسكندرية بغاطس حتى 17.5 متر.

جدير بالذكر أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبطول أرصفة 2500 متر، ويستقبل من 6-7 سفن في التوقيت نفسه،

ويسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأسندت وزارة النقل الأعمال الانشائية للمحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية علي رصيف 55-62 ,لتحالف يضم شركة الغرابلى للأعمال المتكاملة و شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات بتكلفه 5 مليار جنية ينتهى عام 2022 .