ميناء الإسكندرية يجري تجربة عملية على التلوث البحري غدا

أكدت مصادر بميناء الاسكندرية أنه من المقرر أن يتم تنفيذ التجربة العملية الرئيسية المشتركة على التلوث البحرى بالزيت بالبحر المتوسط، ويشارك فى التجربة عناصر من أطقم ومعدات مكافحة التلوث بالزيت بمراكز المكافحة البحرية والنهاية التابعة لقطاع البترول وبمشاركة رئيسية مع اطقم ومعدات ومعدات المكافحة التابعة لهيئة ميناء الاسكندرية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم إجراء التجربة بحضور المهندس مبروك عامر رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للبترول والمهندس محمد صبحى رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للبترول والمهندس ايمن عبد الباقى مدير عام البيئة بالهيئة وعدد من قيادات البترول وهيئة ميناء الاسكندرية.



وصرح مصدر بأن الهدف من تلك التجارب المستمرة هو الوقوف التام على كافة الاستعدادات لمجابهة اعمال الطوارىء بأنواعها خاصة تلوث المياه بالزيت.

كان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في سبتمبر الماضي، أعمال التطوير بمنطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية البحرى، وكذلك تفقد تطوير وتحديث هذا الجزء من ميناء الإسكندرية، الجزء الذى يتم به تفريغ وتخزين المواد البترولية وغيرها.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: “حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط”، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: “مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة”.

كانت قد قررت هيئة ميناء الإسكندرية قررت تشغيل منطقة جونة البترول (المخصصة لاستقبال السفن المحملة بالمنتجات البترولية) ليلا، بعد أن كان تشغيلها مقتصرا على العمل نهارا فقط.

من جانبه أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إلى أن القرار يأتى فى اطار الاجراءات التى اتخذتها الهيئة للتسهيل على الشركات العاملة فى هذا النشاط، وكذلك سفن الصب السائل.

وأشار رئيس هيئة الميناء أن القرار من شأنه أيضا تقليل زمن انتظار سفن البترول والصب السائل، وزيادة الانتاجية للأرصفة، علاوة على سرعة دوران السفن على الأرصفة، والاستفادة القصوى من تشغيلها خلال 24 ساعة دون توقف أسوة بباقى أرصفة الميناء.

ووضعت وزارة النقل خطة مؤخرا لتطوير سفن البترول بميناء الإسكندرية، حيث اتفق وزيرى البترول والنقل على البدء فى تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية والتى تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية وكذلك السلع التموينية بما يسهم فى تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية بجونة حوض البترول بالميناء، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة بتروجيت الذراع التنفيذى لقطاع البترول لتنفيذ أعمال المشروع .

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض عدد من جوانب التعاون بين شركات قطاع البترول وهيئة ميناء الاسكندرية شملت الموقف الحالى للعلاقة التعاقدية بين الجانبين لاستغلال الميناء الفرنساوى «أحد أرصفة البترول بميناء الدخيلة»، والذى يتم تشغيله عبر قطاع البترول فى حين أنه يقع داخل ميناء الدخيلة.

كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارتين لسرعة التنسيق للبدء فى إنجاز مشروع تطوير جونة حوض البترول والأرصفة البحرية الخاصة بها والعمل على تذليل أى تحديات فى مختلف جوانب التعاون بين قطاعى البترول والنقل فى مجال تطوير الموانىء واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذا بحث باقى الموضوعات المشتركة.

من ناحية اخرى سجلت هيئة ميناء الإسكندرية تداول منتجات بترولية خلال العام الماضى 2020 وصلت إلى 6.1 مليون طن، موزعين بين 2.3 مليون طن واردات، و3.8 صادرات، وذلك بانخفاض يزيد عن %40، بينما كانت قد سجلت خلال العام قبل الماضى 2019 قرابة 8.6 مليون طن، موزعة بين 4.7 مليون طن واردات، و3.8 مليون طن صادرات.

وتتركز المنتجات البترولية المتداولة فى المازوت بواقع 2 مليون طن، ووقود الطائرات بواقع 1.2 مليون طن، والجازولين بواقع 773 الف طن، والسولار بواقع 708 آلاف طن.

فيما تتداول ميناء الاسكندرية كميات أقل من منتجات الاسفلت والبروبان، والغاز والكربون الاسود وبوتان وبوتامين ولاب، وبوتاجاز، وكمياويات، وكاولين.

وسجلت هيئة الميناء فى بضائع الصب السائل خلال العام الماضى قرابة 7 ملايين طن، وذلك موزعة بين 3.1 مليون طن واردات، و4 مليون طن صادرات، وذلك مقابل 9.5 مليون طن خلال العام قبل الماضى 2019، لتسجل قرابة 5.4 مليون طن واردات و4.1 مليون طن صادرات.