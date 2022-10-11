ميناء الإسكندرية يتلقى خدمة جديدة لنقل الحاويات الجافة والمبردة للموانئ الإيطالية

كشفت مصادر مطلعة، أن ميناء الإسكندرية، تلقي الهيئة خدمة جديدة لنقل الحاويات المبردة بين مصر وايطاليا تقوم بها مجموعة مارفريت المتخصصة في نقل الحاويات بحرا.

وأكدت المصادر، أن الخدمة الجديدة أطلق عليها “Egypt-Italy Express” وتستهدف نقل المنتجات سريعة التلف والطازجة، بالاضافة الى الحاويات الجافة، وذلك من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا مباشرة، حيث موانئ Salerno & Genova، حيث تعد أحد خدمات البضائع الجافة والاستيراد والتصدير المبرد بين الأسواق المصرية والإيطالية “فواكه بشكل رئيسي”.

وأوضحت المصادر أن ايطاليا تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا، حيث يغطي التعاون التجاري بين البلدين مجموعة واسعة من القطاعات.

ومن المقرر أن تبحر أول سفينة حاويات من جنوة وساليرنو في منتصف أكتوبر في رحلتها الأولى إلى محطة الحاويات بالميناء القديم في الإسكندرية، وذلك عبر أحد سفن الخدمات بطاقة تصل الى 400 حاوية مكافئة، ولضمان أفضل إطلاق ممكن، وتم اتاحة قرابة 200 حاوية مبردة جديدة في ميناء جنوة أمام المصدرين والمستوردين.

ومن المعروف ان هناك مباحثات منذ عام 2020 بين اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري السفير جيامباولو كانتينى سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة حول تشغيل خطوط سريعة بين الدولتين سواء يقوم بها القطاع العام أو الخاص لتسهيل نقل البضائع بين البلدين خاصة الحاويات الجافة والمبردة.

ومن أهم ما تمت مناقشته بين الطرفين هو تسيير خط ملاحى بنظام الرورو للحاصلات الزراعية بين ميناء الإسكندرية وإقليم كاتانيا كمنفذ لتوزيع الصادرات المصرية داخل إيطاليا وللسوق الأوروبية، وكذا مشروعات الشراكة بالبنية التحتية بالموانئ ولوجستيات النقل.

يذكر أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، حيث تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبى بل على المستوى العالمى.

ارتفعت قيمة التجارة بين مصر وإيطاليا لتصل إلى 5.8 مليار دولار خلال 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29%.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا مسجلة 2.8 مليار دولار خلال 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 91.4%.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 2.97 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.2%.

وزادت قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر 448.8 مليون دولار خلال الربع الأول العام المالي 2021 / 2022 مقابل 320 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين إيطاليا 94 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 82.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.

وبلغت قيمة تحويلات الإيطاليين العاملين في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.3%.