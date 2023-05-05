ميناء الإسكندرية يتلقى خدمة جديدة لنقل البضائع المجمعة (LCL) للموانئ الإيطالية

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ” ايجيترانس ” عن بدء تقديم خدمة جديدة للبضائع المجمعة LCL من الموانئ الإيطالية إلى الموانئ المصرية بالتعاون مع بعض الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة، أنه من المقرر أن تكون الخدمة نصف شهرية ومباشرة من ايطاليا إلى مصر، حيث من المقرر أن تكون الشحنة الأولى يوم 15 مايو الجاري، على أن يكون زمن الرحلة 7 أيام.

يذكر أن هناك تركيز من قبل الخطوط الملاحية على زيادة التعاون مع الموانئ الايطالية، والتي تعد المدخل الرئيسي للموانئ الاوربية، كما تعد بديلا عن التبادل التجاري مع روسيا بعد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المعروف ان هناك مباحثات منذ عام 2020 بين اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري السفير جيامباولو كانتينى سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة حول تشغيل خطوط سريعة بين الدولتين سواء يقوم بها القطاع العام أو الخاص لتسهيل نقل البضائع بين البلدين خاصة الحاويات الجافة والمبردة.

ومن أهم ما تمت مناقشته بين الطرفين هو تسيير خط ملاحى بنظام الرورو للحاصلات الزراعية بين ميناء الإسكندرية وإقليم كاتانيا كمنفذ لتوزيع الصادرات المصرية داخل إيطاليا وللسوق الأوروبية، وكذا مشروعات الشراكة بالبنية التحتية بالموانئ ولوجستيات النقل.

يذكر أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، حيث تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبى بل على المستوى العالمى.