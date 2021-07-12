ميناء الإسكندرية يتداول 61 مليون طن خلال العام المالي الماضي

زيادة عدد السفن المترددة على الميناء خلال العام المالي الماضي بوقاع 29 سفينة

أظهرت بيانات هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام المالي الماضي عن استقبال الميناء 3975 سفينة، وذلك مقارنة بما استقبلته الهيئة خلال العام المالي قبل الماضي والتي بلغت 4004 بتراجع قدره 29 سفينة فقط.

وتوزعت تلك السفن بين البضائع العامة بواقع 1181 سفينة مقارنة بـ1053 سفينة خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، ووصلت سفن الصب الجاف 584 سفينة مقارنة بنحو 630 سفينة، و466 سفينة في الصب السائل مقارنة بـ514 سفينة خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وبالنسبة للعبارات والمعروفة بالسفن متعددة الأغراض فقط بلغت 282 عبارة مقارنة بواقع 247 عبارة خلال العام المالي قبل الماضي، فيما لم تستقبل الميناء اي من السفن السياحية مقارنة بنحو 8 سفن خلال العام المالي قبل الماضي، فيما استقبلت سفن مختلفة بلغت 249 سفينة مقارنة بـ261 سفينة من تلك النوعية خلال العام المالي قبل الماضي.

وحققت هيئة الميناء معدلات تداول بلغت 61.6 مليون طن ، مقارنة بـ61.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي والتي توزعت 46.1 مليون طن في الواردات بتراجع قدره 1% ، و15.5 مليون طن في الصادرات بزيادة قدرها 7% .

وبلغ معدل النداء حتى الرباط على الرصيف بالساعة بميناء الإسكندرية بلغت 22 ساعة وميناء الدخيلة 15 ساعة، مقارنة بـ26 ساعة بميناء الإسكندرية، والدخيلة 44 ساعة خلال العام المالي قبل الماضي.

بينما بلغ معدل الرباط حتى انتهاء الشحن والتفريغ بالساعة بميناء الإسكندرية 50 ساعة، وفي الدخيلة كانت 32 ساعة، وذلك مقارنة بما تم في العام المالي قبل الماضي، والتي بلغت بميناء الإسكندرية 96 ساعة وفي الدخيلة 88 ساعة .

وأكدت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية على أن معدلات الشحن والتفريغ التي فرضتها هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا على شركات الشحن والتفريغ، والتي أدت إلى زيادة معدل دوران السفن بالأرصفة، وزيادة حجم المتداول من البضائع بالميناء .

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.