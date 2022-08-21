ميناء الإسكندرية يتداول 5.6 مليون طن من البضائع خلال يونيو الماضى

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية، خلال يونيو الماضى 339 سفينة، مقابل 363 سفينة خلال شهر مايو السابق، بحجم 5.68 مليون طن، مقارنة مع 5.1 مليون طن خلال مايو 2022.

وتوزعت تلك البضائع بنحو 3.99 مليون طن من الواردات، إضافة إلى 1.68 مليون طن من الصادرات، وبلغ حجم البضائع عامة تقليدية، 381 ألف طن، بينما 229 ألف طن بضائع ذات طبيعة خاصة، و599 ألف طن بضائع صب سائل، فيما بلغت الحاويات 2 مليون طن، بينما وصلت بضائع الصب الجاف إلى 2.2 مليون طن.

ووفقا لتقرير حصلت عليه «المال» فإن فترة مكوث السفن وإجراءات الشحن والتفريغ شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مقابل نفس الشهر من العام الماضى، إذ وصل معدل دخول السفن من النداء وحتى الدخول على الرصيف إلى 30 ساعة، بينما كانت خلال مارس من العام الماضى 33 ساعة.

وبلغ معدل الرباط وحتى انتهاء أعمال الشحن والتفريغ من 111 ساعة، خلال مارس من العام الماضى، لتصل خلال مارس الماضى إلى 65 ساعة فقط، بانخفاض قدره %42.

وأرجعت هيئة الميناء فترة مكوث السفن خلال أعمال الشحن والتفريغ، إلى قرار رفع معدلات الشحن والتفريغ على الشركات المتخصصة فى هذا النشاط، والتى قامت برفع قدرة معداتها الحديثة للقدرة على الوفاء بالمعدلات الجديدة التى فرضتها هيئة الميناء.

وفى سياق متصل، تداول ميناء الإسكندرية 137.5 ألف حاوية خلال يونيو الماضى، مقابل 133 ألف حاوية فى الشهر السابق، موزعة بين 49.2 ألف حاوية من الواردات، و56.89 ألف حاوية صادرات، إلى جانب 31 ألف حاوية ترانزيت وفارغة.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحرى يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو %60 من التجارة الخارجية.