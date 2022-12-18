ميناء الإسكندرية يتداول 5 ملايين طن بضائع خلال نوفمبر

حققت هيئة ميناء الإسكندرية معدل تداول خلال نوفمبر 5.04 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 5.11 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع المحواة لتصل الى 2.1 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضي بنسبة تطور خلال نوفمبر الماضي تصل إلى 23%.

بينما بلغ باقي البضائع 3.7 مليون طن خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 3.8 مليون طن تم تداولها خلال نوفمبر من العام الماضي بتراجع قدره 4%.

كما استقبلت هيئة الميناء 332 سفينة خلال نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بنحو 303 سفن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتوزعت تلك السفن بين 66 سفينة بضائع عامة مقارنة بنحو 64 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة تطور 3%، وبلغت بضائع ذات طبيعة خاصة 66 سفينة مقارنة بنحو 64 سفينة بنسبة تطور 11%، وبلغت العبارات خلال نوفمبر الماضي 15 عبارة مقارنة بنحو 28 عبارة في نوفمبر من العام الماضي بنسبة تراجع 13%، وبالنسبة لسفن الحاويات فقد وصلت إلى 114 سفينة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 91 سفينة خلال نوفمبر من العام الماضي، بنسبة تطور 25%، فيما وصلت سفن الصب السائل إلى 41 سفينة مقارنة بنحو 38 سفينة بتطور 8%.

وبالنسبة للسفن الأخرى فقد بلغت 17 سفينة مقارنة بنحو 18 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة تراجع 6%، فيما بلغت سفن الصب الجاف نحو 48 سفينة مقارنة بنحو 51 سفينة بنسبة تراجع 6%، كما وصلت سفن السياحة إلى 10 سفن مقارنة بنحو 3 سفن خلال نوفمبر من العام الماضي.

وذكر ” التقرير” أن البضائع العامة ارتفعت 29%، وكان السبب الرئيسي ارتفاع الصادر بنسبة 65% متمثلا في الحديد بنسبة 120%، كما ارتفع الوارد بنسبة 20% متمثلا في بضائع ذات طبيعة خاصة بنسبة 53%.

كما زادت نسبة الحاويات بنسبة 23% نتيجة تداول الحاويات ذات الحمولات الكبيرة HQ ، وتمثلت في ارتفاع الصادر بنسبة 28% والوارد بنسبة 20%، كما أن هناك انخفاض في الحاويات المكافئة بنسبة 4% على الرغم من ارتفاع صادراتها بنسبة 1%.

وبالنسبة لنشاط الصب الجاف فقد انخفض بنسبة 20%، وذلك بسبب انخفاض الصادر من الصب الجاف بنسبة 37% حيث تراجع الكلينكر بنسبة 63%، وذلك بالرغم من ارتفاع صادرات الملح بنسبة 62%.

كما تم انخفاض الوارد بنسبة 20% وتمثل ذلك في القمح والذرة بنسبة 35% و28% على التوالي، على الرغم من ارتفاع وارد الكسب بنسبة 707% والفحم بنسبة 93% وفول الصويا بنسبة 8%.

وبالنسبة للصب السائل فقد انخفض بنسبة 8%، حيث انخفض الصادر بنسبة 38% ويرجع ذلك لانخفاض المنتجات البترولية بنسبة 46% على الرغم من ارتفاع الزيوت والشحوم بنسبة 49%، فيما ارتفع الوارد بنسبة 17% بنسبة 17% نتيجة ارتفاع المنتجات البترولية بنسبة 27% على الرغم من انخفاض الزيوت والشحوم بنسبة 11%.

وذكر التقرير ارتفاع أعداد السفن بنسبة 10% عن نفس الشهر من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض متوسط زمن بقاء السفن على الرصيف مما أسرع من تداول السفن بالميناء، بالإضافة إلى تطبيق منظومة JIT وتمثلت الزيادة في سفن ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 110% ، وسفن الحاويات بنسبة 25% وسفن الصب السائل بنسبة 8% والسفن الخاصة بالبضائع العامة بنسبة 3%.