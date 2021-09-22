الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتداول 313 ألف طن بضائع خلال آخر 48 ساعة

بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 49 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية بميناء الإسكندرية
السيد فؤاد 2:26 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 2:26 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 313 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2635 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 49 سفينة خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وقد تم دخول وخروج عدد 9634 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال ثماني وأربعين ساعة.

وقد شدد السيد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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