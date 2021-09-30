ميناء الإسكندرية يتداول 294 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 294 ألف طن بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1630 حاوية مكافئة.

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 53 سفينة، كما بلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة 32 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم دخول وخروج عدد 9512 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة وكما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.