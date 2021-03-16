ميناء الإسكندرية يتداول 268 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 268 ألف طن تقريباً.

وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2456 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 23 ألف شاحنة تقريباً عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 59 سفينة خلال الـ48 ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حالياً فقد بلغت 33 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

كما تم خروج قطار محمل بالأقماح ومكون من 25 عربة متجهاً إلى شبرا ؛ ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.